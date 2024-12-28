Более 50 млн рублей получил бюджет Псковской области за предоставление права пользования недрами в 2024 году

20:49, 28 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл четвёртое заседание межведомственной комиссии по вопросам регулирования отношений в сфере недропользования сегодня, 28 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона напомнил, что на предыдущем заседании было решено провести десять аукционов на право пользования недрами.

«По девяти участкам аукционы уже состоялись. В бюджет региона поступило 23 миллиона рублей, а с начала года – 56 миллионов. Это на 24 миллиона больше, чем в прошлом году», – подчеркнул губернатор.

В ходе заседания Михаил Ведерников и специалисты обсудили проведение аукциона на одном участке недр в Порховском муниципальном округе. Виктор Мусатов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, сообщил, что на этом участке планируется разведка и добыча известняка.

По итогам обсуждения участники заседания решили включить этот участок в список недр местного значения для организации и проведения аукциона в 2025 году.