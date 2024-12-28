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Общество

Русский музей продемонстрирует в Псково-Печерском монастыре более 40 картин на библейские сюжеты

Государственный Русский музей предоставит более 40 произведений на библейские сюжеты для выставки, которая откроется в день Рождества Христова в Псково-Печерском монастыре в Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В экспозиции будет представлено более 40 работ известных русских художников из собрания Русского музея, в том числе Василия Сурикова, Генриха Семирадского, Владимира Маковского, Андрея Рябушкина и других выдающихся мастеров. Выставка приурочена к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

Посетители выставки увидят произведения Павла Жуковского и Вильгельма Котарбинского «Блудница перед Христом» (1879), «Овчая купель (Исцеление расслабленного)» (1885), «Давид, играющий на гуслях перед Саулом» (1873), «Исцеление двух слепых» (1888). Гости также смогут ознакомиться с примерами русской церковной живописи, с эскизами росписей и мозаик крупных церковных построек, для украшения которых приглашались лучшие художники.

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