Мемориальный парк планируется благоустроить у памятника «Шталаг 372»

13:04, 29 декабря 2024, ПАИ

Министерство обороны РФ передало два земельных участка в муниципальную собственность Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Минобороны передало в муниципальную собственность территории у Дома офицеров и у шталага.

Глава региона отметил, что там планируется провести благоустройство сквера вокруг мемориала в честь павших воинов гарнизона, памятника «Шталаг 372», где в перспективе планируется сделать мемориальный парк, а также участков прилегающих многоквартирных домов, межевание которых начнётся уже со следующего года.

Также жители этих МКД скоро смогут реализовывать проекты ТОС на своей территории.

«Это очень важное решение, которого мы очень долго добивались», – подчеркнул Михаил Ведерников.