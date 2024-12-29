Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом прошла в Пскове

13:44, 29 декабря 2024, ПАИ

Массовая предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»











На зарядку собрались сотни людей, отметили организаторы.

«Атмосфера была наполнена волшебством: смех, песни, танцы. Дед Мороз и Снегурочка зарядили нас не только хорошим настроением, но и физической активностью!» – подчеркнули они.