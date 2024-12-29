Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом прошла в Пскове
Массовая предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 29 декабря. Об этом сообщается в группе стадиона в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа стадиона «Машиностроитель» в соцсети «ВКонтакте»
На зарядку собрались сотни людей, отметили организаторы.
«Атмосфера была наполнена волшебством: смех, песни, танцы. Дед Мороз и Снегурочка зарядили нас не только хорошим настроением, но и физической активностью!» – подчеркнули они.
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