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Общество

Дед Мороз спецназначения поздравил маленьких псковичей с наступающим Новым годом

Акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» продолжается в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Дед Мороз спецназначения поздравил маленьких псковичей с наступающим Новым годом. Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники и военнослужащие ведомства поздравили детей, чьи семьи являются членами местной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Росгвардейцы, облачившись в костюмы, посетили дома детей, чтобы вручить им подарки. Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелав им счастья, здоровья, благополучия и добра.

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