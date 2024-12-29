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Происшествия

Более полутора миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

Более полутора миллионов рублей лишились жители Псковской области из-за телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, несколько жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Куньинского района стали жертвами мошенников, которые звонили им, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Под различными предлогами они сумели завладеть сбережениями граждан.

В частности, мошенники предложили желающим «быстрых» денег, возможность дополнительного заработка через инвестиции на одной из интернет-платформ. Другим жертвам они сообщили о неких злоумышленниках, которые якобы собирались оформить кредиты на их имя, и посоветовали срочно перевести средства на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали. Некоторые пожилые граждане также получили обещания о перерасчете своей пенсии от неизвестных «доброжелателей».

Потерпевшие обратились в полицию за помощью. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, и в настоящее время проводятся мероприятия для уточнения всех обстоятельств происшествия.

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