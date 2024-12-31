Судить по соли о погоде на весь год советует сегодня народный календарь

09:17, 31 декабря 2024, ПАИ

Память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в VII веке, отмечается сегодня, 31 декабря, пишет calend.ru.

На Руси святому Модесту молились о защите от падежа и хищных зверей. Мужчины в этот день обыкновенно устраивали совместные застолья – братчины, где подавали мясные блюда. Так святого благодарили за заботу о стадах. Женщинам же на Модеста было запрещено играть в карты: считалось, что тогда курицы летом будут клевать огурцы.

На Модеста предсказывали судьбу на следующий год. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если застучит – человека ждёт смерть, звон означал свадьбу, а молотьба – богатство.

Вечером брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли одним из месяцев. Если наутро в какой-то коробочке соль размокла, то и месяц будет мокрым. Кроме того, какой будет погода на Модестов день, такой она будет и в июне.