Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликован график работы Псковской областной больницы в праздники

Стало известно, как будет работать Псковская областная больница и её филиалы в выходные и праздничные дни. График работы опубликован в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

В Псковской областной больнице ежедневно и круглосуточно работают стационар, травмпункт и экстренное приёмное отделение.

Консультативная поликлиника, диагностический центр и касса платных услуг будут закрыты с 31 декабря по 8 января.

Стационар и приёмное отделение филиала «Псковский городской» работают ежедневно и круглосуточно. Консультативно-диагностическое отделение и касса платных услуг будут закрыты с 31 декабря по 8 января.

Режим работы поликлиник №1, 2, 3 филиалов «Великолукский межрайонный» и «Куньинский»: 31 декабря и 1 января – с 09:00 до 15:00; со 2 по 6 января – с 09:00 до 16:00; 7 января – с 09:00 до 14:00; 8 января – с 09:00 до 16:00.

Женская консультация филиала «Великолукский межрайонный» будет работать по следующему графику: 31 декабря и 1 января – с 09:00 до 14:00; со 2 по 6 января – с 09:00 до 15:00; 7 января – с 09:00 до 14:00; 8 января – с 09:00 до 15:00.

Стационар работает круглосуточно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 января 2025

Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2025 годом
31 декабря 2024

Опубликован график работы Псковской областной больницы в праздники
31 декабря 2024

Нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино
31 декабря 2024

С отдельным поздравлением с Новым годом в адрес военнослужащих выступил Михаил Ведерников
31 декабря 2024

Более 55 миллиардов рублей потратили россияне на новогодние подарки на онлайн-платформах
31 декабря 2024

Жители Псковской области могут стать волонтёрами «Поезда Победы»
31 декабря 2024

Как большинство россиян встретят Новый год
31 декабря 2024

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Новым годом

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...