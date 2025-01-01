Опубликован график работы Псковской областной больницы в праздники

23:37, 31 декабря 2024, ПАИ

Стало известно, как будет работать Псковская областная больница и её филиалы в выходные и праздничные дни. График работы опубликован в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

В Псковской областной больнице ежедневно и круглосуточно работают стационар, травмпункт и экстренное приёмное отделение.

Консультативная поликлиника, диагностический центр и касса платных услуг будут закрыты с 31 декабря по 8 января.

Стационар и приёмное отделение филиала «Псковский городской» работают ежедневно и круглосуточно. Консультативно-диагностическое отделение и касса платных услуг будут закрыты с 31 декабря по 8 января.

Режим работы поликлиник №1, 2, 3 филиалов «Великолукский межрайонный» и «Куньинский»: 31 декабря и 1 января – с 09:00 до 15:00; со 2 по 6 января – с 09:00 до 16:00; 7 января – с 09:00 до 14:00; 8 января – с 09:00 до 16:00.

Женская консультация филиала «Великолукский межрайонный» будет работать по следующему графику: 31 декабря и 1 января – с 09:00 до 14:00; со 2 по 6 января – с 09:00 до 15:00; 7 января – с 09:00 до 14:00; 8 января – с 09:00 до 15:00.

Стационар работает круглосуточно.