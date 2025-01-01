Каким будет 2025 год: основные тренды и перспективы

13:06, 01 января 2025, ПАИ

Прогноз астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на 2025 год.

2025 год станет ключевым и закладывающим основы на следующие несколько лет и даже десятилетий. Он обрисует контур и покажет основные направления, по которым будет развиваться наша жизнь в дальнейшем. Пока лишь пунктиром, но и по нему можно будет судить, к чему мы движемся.

Конечно, каждый человек проживает свою уникальную жизнь и решает индивидуальные задачи, но есть общие тренды, которые воздействуют на наш жизненный контекст, создают глобальную повестку. А вот насколько мы позволим им влиять на нас, как распорядимся жизненными обстоятельствами, зависит уже от нас самих.

В этой связи хочется вспомнить недавний ковид – событие поистине мирового масштаба. Коронавирус был один на всех, но привёл к очень разным событиям у людей. Кто-то развёлся, не выдержав совместной изоляции, кто-то закрыл бизнес, а кто-то, наоборот, нашёл себя в новом деле.

Так и здесь. Будет глобальный контекст, а мы будем выбирать, как в его рамках маневрировать. Я рассказываю лишь о самых общих тенденциях года.

Почему 2025 год в каком-то смысле можно считать основополагающим? Потому что сразу три планеты (две из них – высшие) меняют знаки, а это всегда смена концепции либо новый виток развития всего человечества. Высшие планеты находятся в одном знаке по несколько лет и даже десятилетий, поэтому их переход в новый знак – это всегда начало новых процессов, которые набирают обороты в дальнейшем.

В 2024 году Плутон уже перешёл в Водолея и останется там до 2044 года. Это подвигнет нас, с одной стороны, в сторону технологического прогресса, с другой – усилит контроль системы в сфере цифровых и информационных технологий. Эти процессы уже начались в 2024 году. В дальнейшем можно ожидать перестройки политических и государственных систем.

31 марта 2025 года Нептун перейдёт в знак Овна и в июле первый раз соединится с Сатурном (окончательное их сближение произойдёт в 2026 году). Сильнее всего влияние этого соединения прочувствуют на себе Овны, Весы, Козероги и Раки, родившиеся в самом начале знаков. Могут зашататься привычные опоры, появиться неожиданные препятствия на пути к целям, которые потребуют пересмотра жизненных стратегий.

Соединение этих двух планет в новом знаке открывает новый 36-летний цикл и приводит к смене идеологии. Можно проследить это на примере недавнего исторического прошлого России. В 1989-м году начались процессы, которые привели к распаду СССР и вовлекли страну в хаос 1990-х годов. В 1953 году умер Сталин и началась оттепель. В 1917 году произошла революция.

Какой будет новая концепция, можно судить по общественным тенденциям последней пары лет и ожидать усиления этих трендов. Законодательство пойдёт по пути больших запретов, можно ожидать ужесточения политики в отношении мигрантов и большего числа конфликтов, вспыхивающих на национальной и религиозной почве. Однако есть надежда, что они не станут массовыми и затяжными – скорее, будут носить локальный характер.

Начало года, скорее, свидетельствует об усилении напряжённости.

На себе вы можете ощутить действие этой оппозиции, если у вас начались сложные события, связанные с конфликтом или противостоянием на работе, в близком окружении, с конкурентами или государственными структурами в конце октября – начале ноября 2024 года. Эта оппозиция ставит в ситуацию «либо я, либо меня», и, к сожалению, часто под её действием приходится делать выбор между плохим и очень плохим. Из положительного: из вашей жизни уходит то, что мешало развитию. Новый виток напряжения этой оппозиции как раз выпал на конец декабря – начало января, а окончательное разрешение ситуации и изменения будут в конце апреля – начале мая.

В 2025 году нас ждут два коридора затмений – в марте и сентябре (всего четыре затмения). И это обычное количество затмений, минимум два коридора мы наблюдаем каждый год. Но если в предыдущие два года затмения были на оси Овен – Весы и они поднимали вопросы конфликтов на почве отношений, борьбы за лидерство и власть как между отдельными людьми, так и между государствами, то теперь они перемещаются на ось Дева – Рыбы и поднимают вопросы в сфере веры, идеологии, преданности какой-то идее и способности к самопожертвованию. Затмения происходят на оси узлов Луны, которые тоже определяют, в каком ключе необходимо эволюционировать всему человечеству. При таком положении узлов больше шансов на мирное урегулирование конфликтов.

В июле Уран на несколько месяцев перейдёт в Близнецы, потом в конце года снова вернётся в знак Тельца из-за ретроградности и уже прочно на шесть лет войдёт в Близнецы в 2026 году. Уран в Близнецах даст мощный толчок для развития информационных технологий, робототехники, авиации, усовершенствования имеющихся форм связи или появления совсем новых, расцвета инженерных специальностей, реформы образования. Начало этих процессов мы можем увидеть во второй половине 2025 года.

С разного рода неожиданностями, буквально переворачивающими жизнь с ног на голову, могут столкнуться Близнецы, Стрельцы, Девы и Рыбы, родившиеся в самом начале своих знаков. А у Тельцов, Скорпионов, Львов и Водолеев, родившихся в самом конце знака, революционные изменения, из-за которых штормило несколько последних лет, наконец-то подойдут к концу. Но в самом конце года Уран ещё может выстрелить дембельским аккордом. Его завершающий проход по последним градусам Тельца может спровоцировать и очередной финансовый кризис. Инфляция будет увеличиваться в течение всего года, но резкого обвала рубля не произойдёт.

В целом 2025 год будет очень трансформационным и неспокойным. Мы в каком-то смысле попадаем в зону турбулентности. Самыми сложными будут периоды с января по апрель и самый конец года – ноябрь, декабрь. В выигрыше будут люди, которые готовы к переменам и не держатся за то, что уже отжило своё.