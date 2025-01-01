Владимир Путин поручил создать единую линейку школьных учебников по госязыкам российских республик
Создать единую линейку школьных учебников по государственным языкам республик России поручил президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 января. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
По итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России глава государства поручил проработать этот вопрос Минпросвещения России. Доклад по итогам этого поручения будет предоставлен до 1 октября 2025 года.
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