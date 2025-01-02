Закон о защите русского языка в приоритетном порядке рассмотрят в Госдуме
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, который будет направлен на защиту русского языка. Он предусматривает, что вывески и надписи должны размещаться исключительно на русском языке. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает пресс-служба палаты, пишет ТАСС.
В России проработают и рассмотрят законопроект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов в первую очередь. Важно сохранять и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия, обратил внимание Володин.
В пресс-службе отметили, что профильному комитету по культуре поручено в срочном порядке подготовить документ к первому чтению.
Проект предполагает значительное ограничение использования англицизмов и иностранных слов, особенно в публичном пространстве. В соответствии с текстом законопроекта, вывески и надписи, включая информацию о товарах и акциях, должны быть только на русском языке. Также предлагается использовать русский язык в наименованиях посёлков, жилых комплексов и микрорайонов.
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