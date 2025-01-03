Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Гол псковича через себя могут признать лучшим по итогам года

Гол нападающего футбольного клуба «Псков» Сергея Молчанова могут признать лучшим в Северо-Западном федеральном округе России по итогам прошедшего года. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Сергей Молчанов забил в падении через себя в выездном матче против петербургского «Тосно». Его мяч попал в первую пятёрку претендентов на звание лучшего в СЗФО. Голосование, в котором также участвуют футболисты из Архангельска, Петрозаводска и Калининграда, проводится в телеграм-канале ОФФ «Северо-Запад».

Из победителей нескольких потоков голосований лучшего выберет известный футболист, а также организаторы премии. Среди призов: профессиональный игровой мяч и рюкзак.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 января 2025

Гол псковича через себя могут признать лучшим по итогам года
03 января 2025

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова поделилась подробностями о первых соревнованиях нового сезона
03 января 2025

Международный турнир по волейболу стартует в Пскове 5 января
03 января 2025

Псковский стадион «Машиностроитель» приостановит работу 7 января
03 января 2025

Активные болельщики «Луки-Энергии» назвали лучшего игрока команды в прошедшем году
02 января 2025

Стали известны итоги чемпионата по шахматам в Псковской области среди органов власти
01 января 2025

Новогодний забег «На спорте после хоровода» состоялся в Пскове
01 января 2025

Псковичей приглашают принять участие в сегодняшнем забеге на 2025 метров

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...