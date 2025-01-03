Гол псковича через себя могут признать лучшим по итогам года

14:21, 03 января 2025, ПАИ

Гол нападающего футбольного клуба «Псков» Сергея Молчанова могут признать лучшим в Северо-Западном федеральном округе России по итогам прошедшего года. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».

Сергей Молчанов забил в падении через себя в выездном матче против петербургского «Тосно». Его мяч попал в первую пятёрку претендентов на звание лучшего в СЗФО. Голосование, в котором также участвуют футболисты из Архангельска, Петрозаводска и Калининграда, проводится в телеграм-канале ОФФ «Северо-Запад».

Из победителей нескольких потоков голосований лучшего выберет известный футболист, а также организаторы премии. Среди призов: профессиональный игровой мяч и рюкзак.

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