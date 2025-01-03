Экспорт китайских мандаринов в Россию вырос на 73 процента
Экспорт китайских мандаринов в Россию в период с января по ноябрь вырос на 73 процента, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Поставки китайских мандаринов в Россию в период с января по ноябрь составил 69 тысяч тонн. Поставки по стоимости выросли на 72 процента, превысив 67 миллионов долларов.
Теперь по объёму закупок этой продукции из России Китай занимает третье место после Вьетнама и Киргизии.
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