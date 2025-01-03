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Экономика

Экспорт китайских мандаринов в Россию вырос на 73 процента

Экспорт китайских мандаринов в Россию в период с января по ноябрь вырос на 73 процента, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Экспорт китайских мандаринов в Россию вырос на 73 процента. Фото: ПАИ

Поставки китайских мандаринов в Россию в период с января по ноябрь составил 69 тысяч тонн. Поставки по стоимости выросли на 72 процента, превысив 67 миллионов долларов.

Теперь по объёму закупок этой продукции из России Китай занимает третье место после Вьетнама и Киргизии.

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03 января 2025

Экспорт китайских мандаринов в Россию вырос на 73 процента
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