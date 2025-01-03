90-летний юбилей отмечает жительница Красногородского округа

21:22, 03 января 2025, ПАИ

90-летний юбилей отмечает труженик тыла, ветеран труда Псковской области, жительница деревни Александрово Красногородского муниципального округа Анна Кузьмина сегодня, 3 января, сообщает газета «Заря».

«Судьба Анны Максимовны похожа на судьбы многих людей, живших в те тяжёлые годы, чьи детство и юность пришлись на страшное военное и послевоенное время. Окончила девочка только 4 класса, так как нужно было помогать родителям. В 18 лет вышла замуж за местного парня Кузьмина Анатолия Григорьевича, который работал трактористом. Вместе вырастили и воспитали трёх сыновей и дочь», – отметили в газете.

Анна Кузьмина трудилась в колхозе «Искра», совхозе «Руно», товариществе «Пограничное» рабочей.

В настоящее время Анну Кузьмину своим общением радуют десять внуков и пять правнуков. Один из внуков с первого дня находится в зоне СВО.

Юбиляршу поздравила глава округа Валентина Понизовская, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы.