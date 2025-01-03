Псковских водителей призвали пристёгивать ремни безопасности

23:20, 03 января 2025, ПАИ

Пристёгивать ремни безопасности призывают жителей Псковской области в Госавтоинспекции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что ремень безопасности является наиболее эффективным устройством в транспортном средстве, позволяющим уменьшить тяжесть травм водителя и пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. Они также подчеркнули, что пренебрежение использованием ремня безопасности во время движения значительно повышает риск получения серьезных травм при столкновении или резком торможении.

Согласно правилам дорожного движения, все транспортные средства, особенно легковые автомобили, должны быть оборудованы ремнями безопасности, а для перевозки детей необходимо использовать специальные удерживающие системы, известные как детские кресла или автокресла. Как водители, так и пассажиры обязаны быть пристёгнутыми. Эти требования указаны в пунктах 2.1.2, 5.1 и 22.9 ПДД. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации устанавливает штрафы за отсутствие ремня безопасности у водителя и/или пассажиров, а также за нарушение правил перевозки детей.

Таким образом, водитель отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность всех пассажиров в салоне. Нарушение пункта 2.1.2 ПДД влечет за собой последствия, предусмотренные статьей 12.6 КоАП РФ. При этом не имеет значения, где находился человек, который не был пристегнут, – за рулем, на переднем сиденье или на заднем. В любом случае водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Пассажиры обязаны пристегиваться согласно пункту 5.1 ПДД РФ. Это означает, что, если человек на переднем или заднем сиденье не использует ремень безопасности во время движения, он может быть привлечен к ответственности вместе с водителем. Санкции для пассажиров определены частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ и могут включать предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Для перевозки детей существуют специальные правила (п. 22.9 ПДД): если ребенок младше 7 лет, его необходимо транспортировать только с использованием детских удерживающих устройств. Дети в возрасте от 7 до 11 лет также должны быть обеспечены такими системами, однако на заднем сиденье допускается перевозка с пристегнутым ремнем безопасности.

Несоблюдение правил перевозки детей до 12 лет в автомобиле, установленных ПДД РФ, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, приводит к наложению административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей.