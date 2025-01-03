Как создавались новогодние и рождественские открытки в начале XX века, рассказали в псковском архиве
Как создавались новогодние и рождественские открытки в конце XIX – начале XX века, рассказали в группе «Государственный архив Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
На протяжении длительного времени открытки создавались вручную.
Художники разрабатывали сюжет и прорабатывали детали. С появлением фотографии процесс создания открыток немного изменился. Фотографии раскрашивались, дополнялись текстом и украшались элементами, такими как еловые ветки и шишки. Затем полученное изображение снова фотографировалось, и это фото отправлялось в тираж для печати и продажи.
«В личных коллекциях краеведов Пскова хранится немало примеров таких работ. Особенно ценятся открытки с изображениями узнаваемых памятников Пскова и надписями, отсылающими к нему: «Новогодний привет из Пскова». Чаще всего на фотооткрытках фигурируют кремль, Троицкий собор и Мирожский монастырь», – отметили в архиве.
Нередко дополняющие открытку тексты наносили от руки.
Как создавались новогодние и рождественские открытки в начале XX века, рассказали в псковском архиве
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