Как создавались новогодние и рождественские открытки в начале XX века, рассказали в псковском архиве

23:40, 03 января 2025, ПАИ

Как создавались новогодние и рождественские открытки в конце XIX – начале XX века, рассказали в группе «Государственный архив Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении длительного времени открытки создавались вручную.

Художники разрабатывали сюжет и прорабатывали детали. С появлением фотографии процесс создания открыток немного изменился. Фотографии раскрашивались, дополнялись текстом и украшались элементами, такими как еловые ветки и шишки. Затем полученное изображение снова фотографировалось, и это фото отправлялось в тираж для печати и продажи.

«В личных коллекциях краеведов Пскова хранится немало примеров таких работ. Особенно ценятся открытки с изображениями узнаваемых памятников Пскова и надписями, отсылающими к нему: «Новогодний привет из Пскова». Чаще всего на фотооткрытках фигурируют кремль, Троицкий собор и Мирожский монастырь», – отметили в архиве.

Нередко дополняющие открытку тексты наносили от руки.