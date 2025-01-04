Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино
Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в V Международном фестивале правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 31 января. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.
Кинофорум, который традиционно приурочен к празднованию Дня Победы, пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и других регионах. Основной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе, а показы также состоятся в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.
«В год 80-летия Победы фестиваль станет значимым событием, привлекающим внимание любителей качественного кино. Целью кинофорума является продвижение традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, сохранение преемственности поколений, привлечение зрителей к семейным фильмам и популяризация отечественного кинематографа», – отметили в Музее Победы.
К участию в конкурсной программе могут быть представлены фильмы как из российских регионов, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в нескольких категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, а также специальные репортажи. Все представленные работы должны соответствовать регламенту фестиваля.
Картины-победители получат возможность широкого проката как в России, так и за рубежом.
Фестиваль Правильного кино проводится Музеем Победы с 2022 года. В 2024 году ему был присвоен международный статус по решению Министра культуры РФ.
Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино
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