Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино

11:59, 04 января 2025, ПАИ

Музей Победы приглашает жителей Псковской области к участию в V Международном фестивале правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 31 января. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Кинофорум, который традиционно приурочен к празднованию Дня Победы, пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и других регионах. Основной площадкой станет Музей Победы на Поклонной горе, а показы также состоятся в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.

«В год 80-летия Победы фестиваль станет значимым событием, привлекающим внимание любителей качественного кино. Целью кинофорума является продвижение традиционных ценностей, идей гуманизма и милосердия, сохранение преемственности поколений, привлечение зрителей к семейным фильмам и популяризация отечественного кинематографа», – отметили в Музее Победы.

К участию в конкурсной программе могут быть представлены фильмы как из российских регионов, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в нескольких категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, а также специальные репортажи. Все представленные работы должны соответствовать регламенту фестиваля.

Картины-победители получат возможность широкого проката как в России, так и за рубежом.

Фестиваль Правильного кино проводится Музеем Победы с 2022 года. В 2024 году ему был присвоен международный статус по решению Министра культуры РФ.