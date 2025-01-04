Органный концерт «Свет Вифлеемской звезды» пройдёт в Пскове

17:58, 04 января 2025, ПАИ

Органный концерт «Свет Вифлеемской звезды» в исполнении ансамбля VivaMuse из Санкт-Петербурга пройдёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 5 января. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

На сцене прозвучат орган, меццо-сопрано, скрипки, альт и виолончель. Камерный ансамбль VivaMuse, лауреат международных конкурсов, объединяет музыкантов, выступающих в России и за её пределами.

«Этот вечер подарит атмосферу волшебства и духовного вдохновения каждому зрителю», – отметили в БКЗ.