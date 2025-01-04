Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Гдовском районе

18:58, 04 января 2025, ПАИ

Водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет у населенного пункта Купково в Гдовском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.