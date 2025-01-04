Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Гдовском районе
Водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет у населенного пункта Купково в Гдовском районе. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>