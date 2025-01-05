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Общество

Международный разгрузочный день отмечается 5 января

Долгие годы в России и постсоветском пространстве Новый год отмечается, в первую очередь, обильным застольем, а уж потом веселыми гуляньями. И если гулянью могут помешать морозы и плохая погода, то для новогоднего пиршества нет преград.

Фото: ПАИ

За несколько дней организм набирает 3-5 кг. Тем, кто ведёт достаточно активный образ жизни, эти килограммы не страшны, они уходят за неделю после праздников. Но большинство офисных работников становятся тяжелее надолго, порой навсегда.

В рамках борьбы с ожирением и лишним весом сервис здорового питания совместно решили учредить Международный разгрузочный день. Впервые праздник отмечался 5 января 2018 года.

Отмечать праздник легко – главные правила Международного разгрузочного дня: баланс белков, жиров, углеводов; дефицит калорий. Углеводы лучше минимизировать, именно они ответственны за нестабильность сахара в крови, перепады настроения и тягу к еде, когда на самом деле в ней нет потребности организма.

Все, что необходимо для празднования – поменьше есть, но не голодать. После обильной еды уровень сахара в крови нестабилен, поэтому постоянно возникает ложное чувство голода, справиться с которым бывает непросто.

Попробуйте провести этот разгрузочный день на полноценном сбалансированном рационе с уменьшенной калорийностью, выбирайте продукты и блюда с высокой пищевой ценностью, а фастфуд и «мусорную» еду, набитую пустыми калориями и углеводами, исключите полностью. Тогда порадует не только результат, но и самочувствие.

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