О необычной новогодней анкете 1978 года рассказали в псковском архиве

14:24, 05 января 2025, ПАИ

О необычной новогодней анкете 1978 года, которую заполняли в одной из псковских семей, рассказал Госархив Псковской области.

«Какими же разными бывают семейные традиции в новогодние праздники! Кто-то делает подарки своими руками, кто-то ежегодно подбирает новый рецепт к застолью, кто-то придумывает развлечения для гостей. Обратимся сегодня к развлечениям. В фондах архива Псковской области хранится «новогодняя анкета», датированная 1978 годом», – рассказали сотрудники учреждения.

Как следует из документа, заполнить её предлагалось к 00:30. Эта анкета оказалась уже заполнена.

Как «яркое событие за 1977 год» указана «болезнь зуба в июле». В ответ на вопрос «ваше отношение к искусству» предложен ответ «отрицательное, натура лучше», «ваш девиз жизни» – «сбор грибов интереснее рыбалки».