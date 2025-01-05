Накануне Рождества митрополит Матфей совершил литургию в псковском храме святителя Василия на Горке

17:02, 05 января 2025, ПАИ

Накануне Рождества митрополит Матфей совершил литургию в псковском храме святителя Василия на Горке, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Его высокопреосвященству сослужили настоятель храма и благочинный храмов Пскова протоиерей Андрей Большанин с храмовым духовенством, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Антоний Афанасьев, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Роман Алексеев.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане храма.

После литургии настоятель храма протоиерей Андрей поблагодарил владыку Матфея за радость молитвенного общения и преподнес в дар комплект рипид.

Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.