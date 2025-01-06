Псковская область единственная в стране организовала два пресс-тура совместно с МИД России в 2024 году

17:58, 06 января 2025, ПАИ

Псковская область стала единственным регионом страны, которая организовала два пресс-тура совместно с МИД России, в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В том числе впервые в области прошёл тур с участием «соотечественных» СМИ (медиа, которые работают на русском языке для иностранной аудитории). «Нашей ключевой целью было показать Псковскую область как доступный и привлекательный регион для переезда», – отметил Михаил Ведерников.

Новую публикацию, посвящённую работе центра «Соотечественник» и его команде, опубликовал Юрий Ерёменко из Германии, создатель и главный редактор сайта «Русское поле». Это «Как переселиться на Псковщину: рассказ очевидца»: https://clck.ru/3FbnWN и интервью с руководителем АНО «Соотечественник» (Псков) Натальей Тудаковой: https://clck.ru/3FbnX.