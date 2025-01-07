Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова выиграла первые соревнования в новом сезоне

12:45, 07 января 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова выиграла всероссийские соревнования «Рождественские старты», которые проходят в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовали спортсменки из Свердловской, Ленинградской, Липецкой и Кемеровской областей, а также из Татарстана. Лидер прошлого сезона петербурженка Мария Кочанова не участвовала в стартах из-за микротравмы задней поверхности бедра, а олимпийская чемпионка Мария Ласицкене приняла решение пропустить всю зимнюю часть сезона.

В соревнованиях Наталья Спиридонова взяла высоту 1,88 метра со второй попытки, чего хватило для победы. Второе место с таким же результатом, уступив лишь по попыткам, заняла представительница Липецкой и Кемеровской областей Кристина Королёва. Замкнула лидирующую тройку Татьяна Ермаченкова из Ленинградской области.

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