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Общество

Госдума поддержит Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата

Госдума будет поддерживать Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата и перехода на базовое и специализированное высшие образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин считает это правильным шагом. «Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», – сказал он.

Новая система предусматривает три уровня обучения, среди которых базовое высшее, специализированное высшее и аспиратура. Ранее отмечалось, что переход к новой системе не затронет направления, которые уже начали обучение по действующей системе. Учёба на базовом уровне – от пяти до шести лет, а на специализированном – от года до трёх.

В настоящее время реализуется указ президента России о совершенствовании системы высшего образования. Шесть ведущих вузов с мая 2023 года участвуют в пилотном проекте, в рамках которого студенты уже учатся по новой системе.

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