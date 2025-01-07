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Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX – начала ХХ века». Об этом сообщается в телеграм-канале Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

  • Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах
    Фото: телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
  • Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах
    Фото: телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
  • Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах
    Фото: телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
  • Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах
    Фото: телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
  • Митрополит Матфей принял участие в открытии выставки Государственного Русского музея в Печорах
    Фото: телеграм-канал Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

В экспозиции представлено более 40 работ крупнейших русских мастеров академической школы на библейские сюжеты.

Выставка продлится до 21 сентября 2025 года, а галерея будет открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Посетители смогут увидеть эскизы росписей и мозаик московского храма Христа Спасителя Владимира Маковского, Василия Сурикова и Генриха Семирадского. Также на выставке представлены работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Николая Маковского, Василия Сурикова и Василия Поленова.

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