Эксперты дали рекомендацию, как сохранить свои данные

23:18, 07 января 2025, ПАИ

Как сохранить свои данные, рассказали эксперты в связи с сообщениями о возможной утечке из Единого государственного реестра недвижимости.

Для избежания утечек данных и взлома ваших страниц или приложений эксперты рекомендуют поменять пароль и сделать двухфакторную аутентификацию в используемых сервисах или приложениях.

Менять пароль стоит не реже раза в 3-4 месяца. Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль в разных сервисах.