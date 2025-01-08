Эксперты дали рекомендацию, как сохранить свои данные
Как сохранить свои данные, рассказали эксперты в связи с сообщениями о возможной утечке из Единого государственного реестра недвижимости.
Для избежания утечек данных и взлома ваших страниц или приложений эксперты рекомендуют поменять пароль и сделать двухфакторную аутентификацию в используемых сервисах или приложениях.
Менять пароль стоит не реже раза в 3-4 месяца. Кроме того, не стоит использовать один и тот же пароль в разных сервисах.
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