Как быстро похудеть после новогодних праздников: советы диетологов

11:59, 08 января 2025, ПАИ

Как после новогодних праздников быстро сбросить лишние килограммы и вернуться к привычному образу жизни, рассказали диетологи.

Во-первых, стоит увеличить физическую активность. Лучше начать с небольших прогулок или зарядки по утрам, но при этом необходимо постепенно увеличивать время и интенсивность тренировок, заявила врач-диетолог Алёна Капустина в беседе с ИА RuNews24.ru.

Также она порекомендовала уменьшить порции еды, заменить высококалорийные продукты на овощи, фрукты и белки, пить больше воды, высыпаться и избегать стресса.

По мнению диетолога Алексея Кабанова, самый эффективный способ сбросить вес после новогодних праздников – сократить потребление насыщенных жиров и добавленного сахара.

«Замените в своём рационе мясные блюда на рецепты из бобовых, растительного мяса, растительного молока. Не забывайте, что до трети калорий необходимо получать из растительной пищи, обогащайте рацион клетчаткой», – отметил специалист в беседе с «Лентой.ру».