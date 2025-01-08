Рождественский праздник для детей проходит в храме Александра Невского в Пскове
Рождественский праздник для детей проходит в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 8 января, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
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Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
В программе – рождественский спектакль в исполнении детей воскресной школы.
Кроме того, гостей праздника ждут пение колядок, праздничная программа с Дедом Морозом и катание на лошадях вокруг храма.
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