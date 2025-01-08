Рождественский праздник для детей проходит в храме Александра Невского в Пскове

13:59, 08 января 2025, ПАИ

Рождественский праздник для детей проходит в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 8 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ









В программе – рождественский спектакль в исполнении детей воскресной школы.

Кроме того, гостей праздника ждут пение колядок, праздничная программа с Дедом Морозом и катание на лошадях вокруг храма.