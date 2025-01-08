Жителей Псковской области приглашают на бесплатные показы Международного фестиваля правильного кино

16:40, 08 января 2025, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к бесплатным кинопоказам IV Международного фестиваля правильного кино. Сеансы проходят каждый день в онлайн-формате и доступны на официальном сайте Музея Победы. Фестиваль продлится до 19 января, сообщили ПАИ организаторы.

Фестиваль правильного кино стал одним из ключевых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу показов традиционно включили фильмы, которые помогут молодому поколению лучше узнать историю Родины, а взрослые зрители, интересующиеся историей, смогут открыть для себя новые патриотические картины.

В рамках фестиваля покажут 14 документальных, художественных и анимационных полнометражных и короткометражных фильмов, среди них – работы из коллекции Музея Победы и киностудии «Ленфильм». В программе есть фильмы о выдающихся военачальниках, такие как «Маршал Баграмян. Искусство Победы» и «Адмирал Исаков». Также будут показаны художественные фильмы о вечных ценностях, которые важны для всей семьи, такие как «Большая семья» и «Неоконченная повесть». Для детей подготовили мультфильм «Улётная команда».

Расписание показов можно найти здесь.