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Политика

Илон Маск назвал премьер-министра Канады девочкой

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», – написал миллиардер в соцсетях.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата. Затем канадский премьер-министр сделал заявление о скором уходе в отставку. Трамп снова заговорил о 51-м штате США, но Трюдо заявил, что нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США. На этом фоне Маск решил дать понять Трюдо, что его мнение по этому вопросу уже не имеет значения.

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