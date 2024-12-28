Илон Маск назвал премьер-министра Канады девочкой
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо девочкой.
«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», – написал миллиардер в соцсетях.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата. Затем канадский премьер-министр сделал заявление о скором уходе в отставку. Трамп снова заговорил о 51-м штате США, но Трюдо заявил, что нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США. На этом фоне Маск решил дать понять Трюдо, что его мнение по этому вопросу уже не имеет значения.
Более 50 млн рублей получил бюджет Псковской области за предоставление права пользования недрами в 2024 году
Опубликован медиарейтинг депутатов, чиновников и глав муниципалитетов Псковской области за 2024 год
Эпизоотическую ситуацию в регионе обсудил Михаил Ведерников с руководством Россельхознадзора
Участники публичных слушаний поддержали преобразование Псковского района в муниципальный округ
Центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы до конца года откроются во всех муниципалитетах Псковской области
Бюджет Псковского района на 2025 год приняли в ходе завершающей сессии депутаты муниципального Собрания