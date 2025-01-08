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Общество

Что нужно знать при оформлении больничного по уходу за ребёнком, рассказали в Соцфонде

Что нужно знать при оформлении больничного по уходу за ребёнком, рассказали ПАИ в пресс-службе Социального фонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Оформить больничный и получить пособие могут не только мать или отец ребёнка, но и другой родственник, опекун или попечитель.

Если ребёнок заболел во время отпуска родителя, пособие этому родителю не выплачивают.

Если ребёнок младше семи лет, то оплачивают весь больничный, но не более 60 календарных дней в году.

Если ребёнок болеет дольше, чем оплачиваемый период, родители могут оформлять больничный по очереди, и тогда каждый получит пособие за свой период нетрудоспособности.

При уходе за ребёнком до восьми лет размер пособия всегда составляет 100 % от среднего заработка, а от восьми лет и старше – зависит от стажа и вида лечения: амбулаторного или стационарного.

Если одновременно болеют два или более ребёнка, родителю назначают одно пособие.

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