Эндокринолог назвала топ-3 продукта для поддержания гормонального баланса
Питание играет важную роль в поддержании гормонального баланса. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова в интервью«Известиям».
«Мы часто сталкиваемся с сезонными обострениями гормональных нарушений. Пациенты жалуются на усталость, перепады настроения и проблемы с контролем веса. Но есть и хорошая новость: правильно подобранный рацион может значительно улучшить самочувствие. Ведь существуют продукты, которые не только вкусны, но и оказывают мощное воздействие на эндокринную систему», — подчеркнула врач.
Первым продуктом в списке является жирная рыба. Лосось, скумбрия и сардины богаты омега-3 жирными кислотами. Они помогают регулировать выработку гормонов, уменьшают воспаление в организме и поддерживают здоровье щитовидной железы. По словам врача, достаточно включить в рацион две-три порции рыбы в неделю, чтобы заметить положительные изменения.
Второй продукт – авокадо. Этот фрукт содержит полезные жиры, необходимые для синтеза гормонов. Кроме того, авокадо богато витамином Е, который поддерживает репродуктивную систему. Половина авокадо в день может стать отличным дополнением к завтраку или салату.
Третий продукт – квашеная капуста. Ферментированные продукты известны своими полезными свойствами. Однако, как отметила специалист, влияние квашеной капусты на гормональный фон часто недооценивается.
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