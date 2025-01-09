В учебных заведениях России не планируется вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса
В учебных заведениях России не планируется вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса в Китае, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишут «Известия».
Кроме того, ни одного обращения от обучающихся о распространении вируса на территории России не поступало. При этом Минпросвещения держит ситуацию под контролем и ежедневно проводит мониторинг.
«Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», – отметил Сергей Кравцов.
Также он добавил, что в образовательных учреждениях уделяют особое внимание мерам профилактики.
Более 1,3 миллиарда свежих цветов и зелени ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году
Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области