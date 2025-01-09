В учебных заведениях России не планируется вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса

08:54, 09 января 2025, ПАИ

В учебных заведениях России не планируется вводить ограничения из-за вспышки метапневмовируса в Китае, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, ни одного обращения от обучающихся о распространении вируса на территории России не поступало. При этом Минпросвещения держит ситуацию под контролем и ежедневно проводит мониторинг.

«Все образовательные учреждения полностью оборудованы всем необходимым и готовы к любому развитию ситуации», – отметил Сергей Кравцов.

Также он добавил, что в образовательных учреждениях уделяют особое внимание мерам профилактики.