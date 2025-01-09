Два пожара произошло в Псковской области за сутки

08:58, 09 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за сутки, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

8 января в 16:53 в СНТ «Вскувица» Великолукского района в бане огонь повредил стены. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в 19:44 в деревне Красное Солнце Бежаницкого округа в жилом доме в отопительной печи сгорела сажа.

Предварительно возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.