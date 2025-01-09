Публикуем фото с места ДТП в Пскове, где сбили пешехода

09:40, 09 января 2025, ПАИ

Фотографии с места ДТП в Пскове, где автомобиль сбил пешехода, опубликовал Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло у дома № 93 на Рижском проспекте. Пострадал 51-летний пешеход, он отказался от госпитализации.

На месте работали бригада медицины катастроф, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Обстоятельства произошедшего выясняются.