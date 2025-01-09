Пройти диспансеризацию по выходным теперь могут псковичи

09:45, 09 января 2025, ПАИ

Отделение профилактики Псковской городской поликлиники с 11 января будет работать в выходные дни. У псковичей будет возможность по субботам и воскресеньям с 9:00 до 14:00 пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

За один день в одном месте можно будет пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя, в зависимости от возраста, клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

«По результатам первого этапа диспансеризации, в зависимости от выявленной патологии, назначается второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики», – отметили в поликлинике.

Кроме того, псковичи могут получить допуслугу – УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, мягких тканей, лимфоузлов, назначаемые в зависимости от выявленной патологии.

Также на базе отделения те, кто перенёс COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через портал «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28.