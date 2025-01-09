Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пройти диспансеризацию по выходным теперь могут псковичи

Отделение профилактики Псковской городской поликлиники с 11 января будет работать в выходные дни. У псковичей будет возможность по субботам и воскресеньям с 9:00 до 14:00 пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Фото: ПАИ

За один день в одном месте можно будет пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя, в зависимости от возраста, клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

«По результатам первого этапа диспансеризации, в зависимости от выявленной патологии, назначается второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики», – отметили в поликлинике.

Кроме того, псковичи могут получить допуслугу – УЗИ брюшной полости, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря, мягких тканей, лимфоузлов, назначаемые в зависимости от выявленной патологии.

Также на базе отделения те, кто перенёс COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через портал «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Когда работодатели проведут индексацию зарплат, рассказали псковичам
09 января 2025

Выиграть набор сувениров от Туристского инфоцентра могут псковичи
09 января 2025

Водогрейный котёл установили в школе Локнянского округа
09 января 2025

Более 1,3 миллиарда свежих цветов и зелени ввезли в Россию через Псковскую область в 2024 году
09 января 2025

В Псковской области прогнозируется необычно тёплый март
09 января 2025

Почти 50 владельцев оружия проверили росгвардейцы в охотничьих угодьях Псковской области
09 января 2025

В псковском управлении Росгвардии начался зимний период подготовки
09 января 2025

Псковичи назвали три качества, которые помогли им успешно завершить 2024 год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...