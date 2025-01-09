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Экономика

Как автовладельцам получить возмещение по ОСАГО онлайн, рассказали в Банке России

1 января 2025 года в силу вступил закон, согласно которому автовладельцы могут подать заявление на возмещение по ОСАГО через сайт страховщика или с помощью его мобильного приложения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Банка России.

Фото: ПАИ

До нововведений страховщики были обязаны принимать заявление только в том случае, если владелец машины оформил аварию по электронному европротоколу и подал документы через «Госуслуги». Сейчас же заявление как по таким, так и иным авариям автовладельцы могут подать через онлайн-ресурсы страховщиков.

Для подачи заявления потребуется авторизация в личном кабинете на сайте страховщика или в мобильном приложении. Далее человек должен заполнить электронную форму, указать идентификационный номер европротокола и приложить сканы необходимых документов. Осмотр повреждённой машины может быть произведён страховщиком как очно, так и дистанционно.

Автомобилист вправе сменить форму взаимодействия со страховщиком на любом этапе урегулирования убытка по ОСАГО, отметили в пресс-службе регулятора.

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