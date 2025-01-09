Роман Костомаров и Александр Овечкин стали спортсменами года в России по опросам ВЦИОМ

13:13, 09 января 2025, ПАИ

Российский фигурист Роман Костомаров и хоккеист Александр Овечкин стали спортсменами года в России по опросам ВЦИОМ.

В январе 2023 года 47-летний Роман Костомаров пережил ампутацию обеих ног ниже колена и кистей обеих рук, однако всё равно продолжил заниматься спортом. Журналист Дмитрий Губерниев, реагируя на результаты опроса, написал в своём Telegram-канале: «Всё это лишний раз говорит о том, что Россия – не очень спортивная страна, мягко говоря. По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров. Мужество, преодоление, всё что угодно, но не спортсмен года! Мы не любим спорт и не знаем спортсменов… Увы! Давайте посмотрим правде в глаза».

Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, выступающий в Национальной хоккейной лиге, продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Сейчас ему осталось забросить 22 шайбы.

Остальных спортсменов указали меньше одного процента россиян. Среди них дисквалифицированная за допинг Камила Валиева, не выигравший пока ни одного золота на российском уровне в новом сезоне лыжник Александр Большунов, завершившие карьеру в 2023 году боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко и фигуристка Евгения Медведева, завершивший карьеру ещё раньше, в 2021 году, боец ММА Хабиб Нурмагомедов, а также занимающий 34-е место в списке бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

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