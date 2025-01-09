Минтруд предложил эксперимент по добровольной оплате больничных самозанятыми

12:56, 09 января 2025, ПАИ

В 2026 году Минтруд предложил начать эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов в Соцфонд. Страховые суммы предложено сделать фиксированными — 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год, пишет «Коммерсантъ».

Взаимодействовать со страховщиком — Соцфондом — предлагается через приложение «Мой налог». Эксперимент рассчитан на три года — как и сам налоговый режим, который действует в России до 31 декабря 2028 года.

Сумму страхового покрытия — 35 тысяч или 50 тысяч рублей в год — можно будет выбрать самостоятельно, взнос составит 1344 рубля или 1920 рублей в месяц соответственно.

Выплата по больничному будет зависеть от трудового стража и времени уплаты страховых взносов. На 100% всей выбранной суммы в год может рассчитывать самозанятый, официальный стаж работы которого превышает восемь лет, на 80% — от пяти до восьми лет. При стаже до пяти лет оплата больничного не превысит 60% выбранной суммы. Оформить временную нетрудоспособность можно будет только после полугода уплаты взносов — с оплатой 70%, а по истечении года — 100% рассчитанной по предыдущему правилу суммы.