Светофор временно не будет работать на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской в Великих Луках

12:57, 09 января 2025, ПАИ

Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской в Великих Луках не будет работать 9 января с 13:30 до 14:30, сообщили ПАИ в городской администрации.

Светофор временно не будет работать в связи с ремонтными работами, которые проводит отделение «Южные ЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».