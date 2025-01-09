Светофор временно не будет работать на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской в Великих Луках
Светофор на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской в Великих Луках не будет работать 9 января с 13:30 до 14:30, сообщили ПАИ в городской администрации.
Светофор временно не будет работать в связи с ремонтными работами, которые проводит отделение «Южные ЭС» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».
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