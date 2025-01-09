Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов станет гостем программы «Минкульт»

13:10, 09 января 2025, ПАИ

Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 9 января, в 14:00.

С чего начиналась школа Dance Family? Что значит быть хорошим преподавателем танцев? Как живут сотни участников танцевальной семьи и как к ней присоединиться? В каком возрасте нужно начинать танцевать, чтобы достичь успеха? Есть ли в Пскове танцевальное сообщество? Какие танцевальные стили сегодня в тренде?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».