Популярность танцев всегда была высокой – Александр Павлов

17:04, 09 января 2025, ПАИ

Популярность танцев всегда была высокой, заявил руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

Популярность танцев всегда была высокой, заявил руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

«Сейчас тренд на современные направления, которых очень много. Раньше был тренд на классику», – подчеркнул Александр Павлов.

Нет нетанцующих людей, считает гость эфира. «Если человек сидит слушает рок, тяжёлый металл и ножкой пристукивает, то по факту он уже танцует. Если вы чуть-чуть двигаетесь под музыку или вы пытаетесь под неё визуализировать эмоционально, то вы уже танцуете. Просто мы учим танцевать более профессионально и классно», – объяснил Александр Павлов.