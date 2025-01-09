66 пьяных водителей задержали в Псковской области в новогодние праздники

15:04, 09 января 2025, ПАИ

66 пьяных водителей задержали в Псковской области с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, восемь из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего в новогодние праздники сотрудники ведомства пресекли 1 977 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

Кроме того, за этот период в Псковской области произошло 21 ДТП, в результате которых один человек погиб и 24 человека получили травмы различной степени тяжести.