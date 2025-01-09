Почему онлайн-курсы по танцам не являются эффективными, рассказал эксперт

16:42, 09 января 2025, ПАИ

Почему онлайн-курсы по танцам не являются эффективными для начинающих танцоров, рассказал руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

«Это бесполезная штука для начинающих. Если ты начинающий, то для тебя это скорее, как развивашка и развлечение, чтобы держать себя в тонусе. Когда ты тет-а-тет с учеником, можешь пощупать, потрогать, подойти сказать, что где-то что-то не так, а онлайн – ты ничего не можешь сделать», – объяснил Александр Павлов.

Человек, который не является профессионалом, не может схватить всё и сразу, подчеркнул гость эфира.

Однако для профессиональных танцоров онлайн-курсы имеют место быть, поскольку по стране много хороших танцоров и хореографов, но с ними нет возможности встретиться лично, заметил Александр Павлов.