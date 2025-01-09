Танцами в Пскове занимаются целыми семьями – эксперт
Танцами в Пскове занимаются целыми семьями, заявил руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.
«Это наша фирменная визитная карточка. У нас восемь-десять семей, в которых танцами занимаются по три-четыре человека», – отметил Александр Павлов.
По его словам, в школе танцев стараются подтолкнуть людей к тому, чтобы можно было заниматься всей семьёй, так как это даёт возможности для совместного проведения досуга.
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