Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля

15:57, 09 января 2025, ПАИ

Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля включительно, напомнил Рособрнадзор.

Выпускники этого года подают заявление в свою школу. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образования. Информация о таких местах регистрации публикуется на официальных сайтах региональных органов управления образования.

Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями на основании документа, удостоверяющего их личности, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности.

Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, для организации экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в этом учебном году.

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно здесь.