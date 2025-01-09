Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля

Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля включительно, напомнил Рособрнадзор.

Фото: ПАИ

Выпускники этого года подают заявление в свою школу. Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденные региональным органом управления образования. Информация о таких местах регистрации публикуется на официальных сайтах региональных органов управления образования.

Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями на основании документа, удостоверяющего их личности, или уполномоченными лицами на основании удостоверяющего личность документа и доверенности.

Участники экзаменов с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить оригинал или надлежащим образом заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники экзаменов дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или надлежащим образом заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, для организации экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в этом учебном году.

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля), основной (с 23 мая по 23 июня) и дополнительный (с 4 по 23 сентября). Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один учебный предмет по их выбору в дополнительные дни (3 и 4 июля). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 января 2025

Кому проиндексируют пенсии в феврале, рассказали россиянам
09 января 2025

Александр Павлов: Псков – самый танцующий город в стране
09 января 2025

Псковичей информируют об изменениях сроков формирования квитанций за газ
09 января 2025

Танцами в Пскове занимаются целыми семьями – эксперт
09 января 2025

Почти на 10% вырос турпоток в России за новогодние праздники
09 января 2025

Как изменился расчёт пенсионных баллов в 2025 году, рассказали в Госдуме
09 января 2025

Заявление об участии в ЕГЭ-2025 нужно подать до 1 февраля
09 января 2025

Псковские барсики стали трендом 2024 года, заявил Борис Елкин

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...