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Александр Павлов: Псков – самый танцующий город в стране

Самым танцующим городом в стране назвал Псков руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

Фото: ПАИ

«У нас огромное количество студий, и мне кажется, что Псков – самый танцующий город в стране. Он маленький, а студий штук 15. В Великих Луках могу назвать две», – отметил гость студии.

В Пскове много как обучающихся, так и преподавателей танцев, и в этом деле важно самому быть погружённым в танцевальную сферу, подчеркнул Александр Павлов.

«Чем лучше ты будешь танцевать, чем лучше себя показывать, тем больше ты будешь востребован. Сейчас педагогика равно танцор. Очень важно, чтобы хореограф сам танцевал и был в теме», – заключил он.

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