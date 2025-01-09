Александр Павлов: Псков – самый танцующий город в стране

16:22, 09 января 2025, ПАИ

Самым танцующим городом в стране назвал Псков руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

«У нас огромное количество студий, и мне кажется, что Псков – самый танцующий город в стране. Он маленький, а студий штук 15. В Великих Луках могу назвать две», – отметил гость студии.

В Пскове много как обучающихся, так и преподавателей танцев, и в этом деле важно самому быть погружённым в танцевальную сферу, подчеркнул Александр Павлов.

«Чем лучше ты будешь танцевать, чем лучше себя показывать, тем больше ты будешь востребован. Сейчас педагогика равно танцор. Очень важно, чтобы хореограф сам танцевал и был в теме», – заключил он.