Нужно ли образование преподавателю танцев, объяснил эксперт

17:12, 09 января 2025, ПАИ

Нужно ли преподавателю танцев соответствующее образование, объяснил руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.

«Образование – это очень хорошо, в особенности если есть высшее: Москва или Санкт-Петербург. Оно будет огромным плюсом, но в этих заведениях вас не научат современным направлениям», – отметил гость студии.

По его словам, важно совмещать образование с учёбой у профессиональных танцоров, которые преподают современные направления.

«Самые востребованные танцоры практически все без образования. Образование – это хорошо, но не обязательно, можно обойтись и без него», – резюмировал Александр Павлов.