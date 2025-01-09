Нужно ли образование преподавателю танцев, объяснил эксперт
Нужно ли преподавателю танцев соответствующее образование, объяснил руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 января.
«Образование – это очень хорошо, в особенности если есть высшее: Москва или Санкт-Петербург. Оно будет огромным плюсом, но в этих заведениях вас не научат современным направлениям», – отметил гость студии.
По его словам, важно совмещать образование с учёбой у профессиональных танцоров, которые преподают современные направления.
«Самые востребованные танцоры практически все без образования. Образование – это хорошо, но не обязательно, можно обойтись и без него», – резюмировал Александр Павлов.
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