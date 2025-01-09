Новый врач-дерматовенеролог работает в Бежаницкой больнице
Новый врач-дерматовенеролог Александр Заводсков начал работать в Бежаницкой межрайонной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Александр Заводсков в 2012 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко по специальности «лечебное дело». Через год прошёл интернатуру по специальности «дерматовенерология». Он регулярно проходит курсы повышения квалификации, уточнили в комитете.
Александр Заводсков будет принимать пациентов в кабинете № 1 поликлиники ежедневно с 8:00 до 16:00, а по вторникам и четвергам – в Локнянском филиале с 9:00 до 13:00.
В Псковской области скорректируют правила благоустройства в части восстановления дорог после работ сетевых организаций
Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский комитет семей воинов Отечества и комитет по молодёжной политике
Руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов стал гостем программы «Минкульт». Главное
Михаил Ведерников и Игорь Сопов обсудили новые принципы и подходы к работе облизбиркома в этом году
Псковский губернатор предложил разработать документ, регулирующий восстановление дорог после земляных работ